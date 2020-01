Cagliari-Milan 0-0 al primo tempo, prova incolore dei rossoneri

Ennesima prova poco convincete dei rossoneri, che anche con il 4-4-2 non riescono mai a dare l'impressione di poter essere pericolosi, se non con azioni casuali. Ibra è stato cercato spesso dai compagni ed è proprio lo svedese il giocatore ad essere andato più vicino al gol: Olsen e il palo gli hanno negato la gioia. Nel secondo tempo servirà tutto un altro Milan per portare a casa i tre punti da una trasferta difficile.