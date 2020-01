È previsto per sabato alle ore 15.00 il calcio di inizio tra Cagliari e Milan. Il bilancio è favorevole ai rossoneri: appena 5 successi rossoblu, ben 17 pareggi e 15 vittorie per la squadra attualmente allenata da Pioli. L'ultimo successo in casa a favore dei sardi risale alle stagione 16/17, dove i rossoblu trionfarono per 2-1 grazie ai gol di Joao Pedro e Pisacane.