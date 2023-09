Cagliari-Milan: statistiche, quote e streaming

vedi letture

Il Milan sta preparando la trasferta di Cagliari, match valido per la sesta giornata di Serie A e primo turno infrasettimanale di campionato. I rossoneri si troveranno di fronte una squadra che nelle prime cinque giornate ha conquistato soltanto 2 punti, segnando una sola rete. I ragazzi di Pioli, secondi in classifica, vogliono proseguire la marcia di avvicinamento alla vetta. Scopriamo le statistiche della partita, le quote e dove vederla in streaming.

Alla Unipol Domus si presenta un Milan secondo della classe. Nello scorso turno si è messo alle spalle la sconfitta nel derby, vincendo di misura per 1-0 contro il Verona. I rossoneri hanno così centrato il quarto successo in massima serie, salendo a quota 12 punti alle spalle dell'Inter capolista. Un inizio di stagione complicato invece per il Cagliari di Claudio Ranieri, penultimo con appena 2 punti. I sardi sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atalanta.

In totale sono 80 le sfide in Serie A tra le due formazioni, con un bilancio nettamente a favore degli ospiti: 40 vittorie, 12 sconfitte e 28 pareggi. L’ultimo confronto fra Cagliari e Milan nel massimo campionato risale al 19 marzo del 2022, terminato con un successo in trasferta dei rossoneri per 1-0 firmato Bennacer. Osservando gli ultimi cinque scontri diretti, un pareggio e quattro vittorie per il “Diavolo”. In questo scorcio di stagione abbiamo assistito ad un Cagliari che fatica molto a trovare la via del goal, opposto ad un Milan a caccia del suo terzo colpo in trasferta.

I bookmakers vedono i ragazzi di Stefano Pioli favoriti nel match di mercoledì prossimo. Occorre però andarci cauti, in quanto siamo ad inizio stagione e gli impegni sono tanti, soprattutto per il Milan che la prossima settimana sarà impegnato in Champions League. Il successo degli ospiti è comunque bancato a 1.56, il pari a 4.20 mentre la vittoria dei padroni di casa a 5.80. Appare evidente come le quote 1X2 vedono i rossoneri partire in pole ma non bisogna sottovalutare la voglia di rivalsa del Cagliari. Le quotazioni nelle scommesse live potrebbero pertanto variare notevolmente durante la gara.

Cagliari-Milan è in programma mercoledì 27 settembre 2023 alla Unipol Domus del capoluogo sardo. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 18.30. La gara potrà essere seguita in diretta sulla piattaforma di DAZN e sui canali Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Disponibile anche in streaming su mobile, scaricando rispettivamente le App DAZN e Sky Go, su dispositivi quali smartphone e tablet.