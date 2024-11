Cagliari una delle vittime preferite di Leao: i numeri del portoghese contro i sardi

Il Milan di Paulo Fonseca si risvegliano dopo il sogno di Madrid e pareggiano amaramente contro il Cagliari, concendendo addirittura tre gol ai padroni di casa che non rubano nulla e anzi hanno evidenziato tutti gli enormi limiti difensivi della squadra rossonera. Vanificata una buona prova offensiva dei rossoneri da una gara difensivamente piena zeppa di errori per il Diavolo che arriva un'altra volta alla pausa con un risultato negativo e con tanto su cui riflettere.

Dato importante, ma solo per le statistiche personali è quello che riguarda Rafa Leao. Come riportao anche dal sito Opta, il Cagliari è una delle due formazioni – insieme al Lecce - contro cui Rafael Leão ha realizzato più reti in Serie A (cinque, vs entrambe). Inoltre, con la doppietta contro il Cagliari, Rafael Leão ha trovato la sua 50ª rete in Serie A; in aggiunta, l’ultima volta che il portoghese aveva realizzato due gol nello stesso match di campionato risaliva al 4 giugno 2023 contro l’Hellas Verona.