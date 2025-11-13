Cagliari, via libera al progetto del nuovo stadio intitolato a Gigi Riva

(ANSA) - CAGLIARI, 12 NOV - Via libera al progetto del nuovo stadio "Gigi Riva" da 25mila posti con la possibilità di arrivare a 30mila. E questo è il passaggio definitivo. A dare l'annuncio è il sindaco Massimo Zedda, che ha confermato la chiusura positiva della Conferenza dei servizi decisoria, l'ultimo passaggio burocratico necessario per il sì finale. "Attendevamo da dieci anni questa notizia - ha sottolineato il primo cittadino - Oggi si è chiusa positivamente la Conferenza dei servizi decisoria che ha approvato il progetto del nuovo stadio". Un percorso lungo attraverso passaggi tecnici, studi ambientali e riunioni. Ora, però, come spiega Zedda, l'iter è concluso anche sotto il profilo delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, ottenute tramite il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex Via - Valutazione di impatto ambientale).

Il progetto del nuovo stadio entra dunque nella fase operativa. "Procederemo spediti sui prossimi passi - assicura il sindaco - Non appena il Cagliari Calcio trasmetterà il Piano economico finanziario aggiornato, si potrà lavorare agli adempimenti per pubblicare la gara internazionale per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione della nuova struttura". Quello che sorgerà nel quartiere Sant'Elia sarà un impianto moderno. Pensato, spiega il Comune, non solo per essere la "nuova casa del calcio", ma per ospitare "concerti, spettacoli e grandi eventi", diventando così un "punto di riferimento di tutte e tutti i sardi". Il primo passaggio ora sarà la demolizione del vecchio Sant'Elia: dalle ceneri dello stadio post scudetto nascerà il nuovo impianto intitolato a Rombo di tuono. Primo obiettivo: ospitare gli Europei 2032. (ANSA).