Cairo: "Belotti contribuisce tanto per la squadra. Rinnovo? Ne parleremo"

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - "Ieri sera abbiamo vinto una partita importante e sentita, abbiamo creato tante occasioni. Direi bene, la squadra sta facendo passi avanti". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna sulla vittoria contro il Parma a margine della commemorazione del Grande Torino a Superga. Una menzione speciale anche per capitan Belotti: "anche ieri ha fatto un bel gol ,ma era in fuorigioco, e ha preso un palo, oltre a darsi molto da fare. Averlo in campo, anche senza gol, vuol dire che due avversari lo marcano e avere spazi per gli altri. Siamo una squadra, è bello che 17 giocatori siano andati in gol. Vuol dire che c'è una squadra dove tutti danno e contribuiscono. Il rinnovo di Belotti? Ne parliamo a fine campionato...". (ANSA).