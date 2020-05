Cairo contesta il piano B di Gravina: "Come si può parlare di play-off e play-out?"

Intervistato da Radio 1, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha contestato l'ipotesi di play-off e play-out per la Serie A. "Se il campionato non può ripartire, perché disputare i play-off e i play-out? Se non si può disputare il campionato non si possono fare nemmeno play-off e play-out. Se si ferma di nuovo è perché non si può più andare avanti. Come si può parlare di play-off e play-out? Se puoi andare avanti lo giochi tutto, altrimenti non giochi. E poi si cambiano le regole in corsa: mi sembra una cosa molto complic