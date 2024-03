Calabria a Sky: "Misunderstanding tra Pulisic e Pellegrini. All'Inter si possono fare i complimenti"

Il Milan ha vinto 1-0 all'Olimpico sulla Lazio in un caldissimo e tesissimo anticipo della ventisettesima giornata di campionato. Gara molto nervosa e abbastanza brutta, con tre cartellini rossi per i biancocelesti nel corso del secondo tempo, due dei quali nei minuti del recupero quando la Lazio cercava il pareggio. Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto Davide Calabria, capitano rossonero,che ha commentato la sfida vinta dalla sua squadra contro i biancocelesti.

Sulle cose che sono accadute in campo: "Sono successe troppe cose che non fanno bene al calcio e che non è bello continuare a commentare. Purtroppo c'è stato un misunderstanding tra Pulisic e Pellegrini: Christian non ha visto l'uomo a terra. Ma non mi fa paicere parlare di queste cose che non fanno bene al calcio"

Sul pareggio con l'Atalanta e la vittoria sulla Lazio: "Il calcio è strano. Con l'Atalanta abbiamo fatto una partita super buona che ha portato a un pareggio. Oggi partita meno brillante ma sono arrivati i tre punti. L'importante era accorciare sulla Juventus"

Sulle prestazioni alterne del Milan: "Sono d'accordo su qualche alto e basso. Penso che dipenda tanto anche da una condizione personale: io per esempio sono stato fuori qualche partita e alla lunga i rendimenti diventa difficile mantenerli alti. Come squadra possiamo fare più di questo. Possiamo fare meglio di questo, abbiamo una grande squadra. Dati alla mano stiamo portanto grandi punti. Poi se parliamo dell'Inter, stanno facendo un campionato incredibile e si possono fare i complimenti: stanno facendo un grande lavoro"