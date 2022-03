Calabria: "Ci tengo all'ambiente, a Milanello siamo tutti molto educati su questo argomento"

MilanNews.it

Non solo grande terzino in campo, ma anche una persona attenta a temi importanti come quello dell'ambiente. Davide Calabria ne ha parlato a Milan TV: "Ci tengo. Le piccole cose che possono aiutare ad inquinare meno si devono fare. Anche già la raccolta differenziata è molto importante, così come, per esempio, spegnere l'acqua quando ci si lava. Sono piccoli dettagli, ma se lo facessimo tutti... A Milanello siamo tutti molto educati su questa cosa: si cerca di sprecare il meno possibile. Bisognerebbe insegnarlo nelle scuole, così come l'educazione al rispetto. Bisogna crescere con determinati concetti giusti. Sono al Milan da 15 anni e ho iniziato a capirli sin da piccolo. Il calcio si sta muovendo da questo punto di vista; si vorrebbe fare ancora di più, anche perché succedono cose che reputo assurde. Noi abbiamo il potere di influenzare le persone: è importante dare determinati messaggi".