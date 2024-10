Calabria e Sportiello potrebbero tornare dopo l'Udinese

Si avvicina il rientro del capitano Davide Calabria e di Marco Sportiello. Il portiere è fuori da fine luglio per uno sfortunato e fastidioso infortunio alla mano patito durante la tournée estiva negli Stati Uniti. Il terzino invece ha vissuto un inizio di stagione di continui stop fisici e spera di trovare continuità nelle prossime settimane. Entrambi si sono allenati a Milanello anche nel weekend - nonostante Fonseca avesse dato giorni liberi - insieme a Loftus-Cheek per cercare di accelerare i tempi di recupero.

Se per il centrocampista inglese il ritorno in campo è previsto già per sabato, in occasione della sfida di San Siro contro l'Udinese (calcio di inizio ore 18); per i due calciatori italiani è possibile che sarà necessario aspettare qualche tempo in più. Difficile che recuperino per il weekend, più probabile che possano tornare a disposizione in vista della Champions League.