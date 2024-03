Calabria: "La fascia un peso bello da portare. Maldini mi ha insegnato..."

vedi letture

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina. Le parole del capitano rossonero sulla possibilità di indossare la fascia del Milan.

Sul peso della fascia da capitano: "La fascia pesa assolutamente tanto, una delle più importanti del calcio. Ti porta più responsabilità dal punto di vista umano, poi viene il campo. Fondamentale riuscire a essere una grande persona ed essere esempio o ispirazione: dai bambini più piccoli agli adulti che seguono questa squadra e questo sport. Ti dà un peso ma che è bello da poter portare"

Su chi ha portato la fascia prima di lui: "Ci penso sempre. Sono cresciuto guardando questi giocatori. Baresi era uno degli idoli di mio padre. Ho giocato con i figli di Paolo Maldini e averlo conosciuto è stato un onore. Ci penso spesso ed è una grande responsabilità"

Su Paolo Maldini: "Mi ha insegnato la pazienza. L'ho sempre visto in qualsiasi momento sempre molto pacato, con il giusto atteggiamento e i giusti modi. Affrontare lo sporti, momenti belli e brutti, con la giusta maturità"