Calabria su Kalulu: "Non ne sono sorpreso, si vedeva il potenziale"

© foto di DANIELE MASCOLO

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso a MilanTV (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Kalulu: "Non ne sono sorpreso. È un ragazzo intelligente, il potenziale si vedeva anche quando è arrivato. È giovane, non possiamo pretendere che non ci siano errori mai. È forte, sono contento che stia facendo bene perché se lo merita".