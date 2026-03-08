Calamai dà un consiglio a Cardinale: "Se vuole tenere Max deve fargli sentire fiducia e garantirgli un paio di colpi veri"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato (anche) di Milan, soffermandosi non solo sul derby che si giocherà questa sera e che potrebbe decidere il campionato, ma anche sul futuro di Massimiliano Allegri, accostato al Real Madrid nel corso di questi giorni di avvicinamento alla stracittadina:

"Max Allegri è tornato nel mirino del Real. Florentino Perez ha sempre avuto un debole per il tecnico livornese che è stato quando volte nel mirino dei bianchi di Madrid. Ma anche il quinto assalto probabilmente andrà a vuoto. Allegri non ha nessuna fretta di vivere la sua prima esperienza all’estero. Gli piace la sfida Milan. Vuole conquistare la zona Champions quest’anno e dare l’assalto allo scudetto nella prossima stagione. In questi giorni è arrivato a Milano il boss rossonero Cardinale. Se vuole tenere Max deve solo fargli sentire piena fiducia e garantirgli un paio di colpi veri nella prossima campagna acquisti. Il Milan, a esempio, ha bisogno di un centravanti da venti gol garantiti.

E stasera occhi puntati sul derby. L’Inter ha lo scudetto in pugno e può piazzare il colpo del kappaò. Chi potrebbero essere gli uomini decisivi? Punto su Leao e Pio Esposito. Due giocatori completamente diversi ma con il fuoco addosso. Il portoghese vuole impreziosire una stagione che raramente lo ha visto grande protagonista. Le sue accelerazioni possono mettere in difficoltà la linea difensiva nerazzurra. Pio, invece, è micidiale dentro l’area di rigore avversaria. Può inventarsi qualcosa di speciale [...]".