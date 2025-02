Calamai: "Ibra merita un applauso per aver portato Gimenez in Italia"

vedi letture

Il giornalista Luca Calamai, come ogni lunedì mattina, ha espresso il suo punti di vista per quanto riguarda i temi relativi all'ultima giornata di campionato e non solo nell'Editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com. Nello specifico Calamai ha parlato dei due nuovi acquisti più in vista, Joao Felix e Gimenez, lasciandosi andare anche a disquisizioni tattiche e un plauso alla dirigenza per le trattative portate a termine.

Le parole di Luca Calamai: "L’altra Milano, invece, ha ritrovato il sorriso. E sta risalendo posizioni in classifica. Gli arrivi di Gimenez e Joao Felix hanno portato reti e alzato l’autostima del gruppo. Conceicao abbia il coraggio di portare avanti un progetto tattico coraggioso. Il Milan ha tanti attaccanti di valore e tanti ne deve mettere in campo. Anche a costo di rinunciare a qualcosa sul piano dell’equilibrio. E a suon di gol che i rossoneri possono conquistare un posto per la prossima zona Champions. A proposito, il boss Ibra merita un applauso per aver portato il messicano Gimenez in Italia. Il Milan aveva bisogno dalla prima giornata di campionato di avere un bomber come lui".