Calcio: Bayern Monaco; Thomas Muller rinnova fino al 2023

(ANSA) - Continua l'avventura di Thomas Muller al Bayern Monaco. Il calciatore classe 1989 ha infatti firmato il rinnovo di contratto con il club tedesco fino al 2023. Muller è entrato a far parte della famiglia del Bayern Monaco all'età di 10 anni e, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, ha vinto tutto quello che si poteva vincere in prima squadra: 8 Bundesliga, 5 Coppe di Germania, 5 Supercoppe, la Champions League, la Supercoppa e il Mondiale per club nel 2013. A questo va aggiunto il Mondiale conquistato con la Germania nel 2014 in Brasile. "Entrambe le parti hanno firmato con una sensazione assolutamente positiva - il primo commento del bomber tedesco - Sono sicuro che quando si riprenderà a giocare, continueremo a ottenere molti successi. Questo mi stimola. Per me era la priorità numero uno estendere il contratto con il Bayern e il club la vedeva allo stesso modo. Sono già all'FC Bayern da due terzi della mia vita, quindi non si può dire se io stia accompagnando il club o al contrario, combattiamo l'uno per l'altro. Per me questa società non è solo un datore di lavoro, è la mia passione. Sono felice di essere qui due anni in più e darò il massimo in campo e fuori". (ANSA).