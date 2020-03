Calcio: coronavirus e diritti tv in assemblea Lega 12/3

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Non solo l'emergenza coronavirus, ma anche i diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 12 marzo alle 13. All'ordine del giorno c'è anche una "proposta contrattuale short form Mediapro", e fra gli altri punti c'è anche la commercializzazione dei diritti tv con inviti a presentare offerte rivolti a operatori della comunicazione e intermediari indipendenti, nonché con manifestazione di interesse per il canale. E' prevista anche l'adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali criteri correttivi per l'audience certificata della stagione in corso. (ANSA).