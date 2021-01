Calcio: esplode petardo in mano, Elabdellaoui rischia vista

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Un incidente con i fuochi d'artificio nella notte dell'ultimo dell'anno e Omar Elabdellaoui, 29enne difensore norvegese in forza al Galatasarym, rischia la vista. L'incidente, secondo i media inglesi, e' avvenuto nella notte nell'abitazione di Istanbul dell'ex giocatore del Manchester City: un petardo gli sarebbe scoppiato tra le mani. Da parte sua, il Galatasaray informa che "il nostro giocatore e' stato ricoverato presso il Liv Hospital, ha ricevuto immediate cure e ha riportato ustioni al viso le cui conseguenze potranno essere valutate solo nelle prossime ore". Elabdellaoui, titolare della nazionale norvegese nato a Oslo da genitori marocchini, "è cosciente, in condizioni serie", secondo il club turco (ANSA).