Calcio: Fiorentina; Iachini, con Milan test importante

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - "E' sempre un piacere rivedere Pioli, con lui ci sono tanti ricordi, tante pagine di vita e professionali, sette anni assieme da compagni tra Verona e Fiorentina. Con lui e con Ibraimovic il Milan oggi è più forte, ma noi vogliamo continuare a crescere". Lo ha detto Giuseppe Iachini alla vigilia della sfida contro i rossoneri, domani sera al Franchi, sfida che arriva dopo il successo dei viola in trasferta per 5-1 contro la Sampdoria. "La partita di domani sarà un esame importante - ha continuato il tecnico viola - per noi lo sarà visto che cerchiamo risposte sul piano della crescita e dei miglioramenti. Ai miei ragazzi, a cominciare da Vlahovic, o raccomandato di restare con i piedi per terra anche se i segnali sono incoraggianti per il futuro. Ma adesso più di tutto servono punti". Tranne Ribery e Kouamè e lo squalificato Badelj, al momento il resto del gruppo viola è a disposizione, compresi quei giocatori (da Lirola a Pulgar) che hanno accusato nei giorni scorsi qualche sintomo influenzale.(ANSA).