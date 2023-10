Calcio: Messi e l'Inter Miami eliminati dai playoff MLS

(ANSA) - FORT LAUDERDALE, 08 OTT - Nonostante il ritorno dall'infortunio della sua stella Lionel Messi, l'Inter Miami è stata eliminata dalla corsa per gli spareggi della MLS dopo la sconfitta casalinga per 1-0 di ieri contro l'FC Cincinnati. Il numero 10 argentino è entrato al 55' sullo 0-0 senza riuscire a impedire alla leader della Eastern Conference di vincere grazie ad un gol di Alvaro Barreal (78'). L'assenza di Messi, per quattro partite, è costata cara all'Inter Miami, che non vince dal 20 settembre contro Toronto (4-0), ed è la peggior squadra della MLS.

Il sette volte Pallone d'Oro è tornato infortunato dalla controversa sosta per le nazionali contro l'Argentina a settembre ed ha giocato solo 37 minuti contro Toronto prima di dover uscire. (ANSA).