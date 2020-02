Calcio: Tapiro a Ibra, normale essere arrabbiati per derby

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Tapiro d'Oro a Zlatan Ibrahimovic, consegnato oggi dall'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, per la rimonta subita dal Milan (da 2-0 a 2-4) nel derby di domenica contro l'Inter. "Se non vinci la partita - spiega Ibrahimovic - è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio". Giovedì il Milan affronterà un'altra ex squadra di Ibrahimovic, la Juventus, nella semifinale d'andata di Coppa Italia. (ANSA).