Caldara al Milan? Zanetti: "Glielo auguro in futuro, ma adesso ci serve troppo"

Si fa un gran parlare di Mattia Caldara in ottica Milan. È questo uno dei temi sollevati durante la conferenza stampa di Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, alla vigilia della gara contro la Juventus: "Caldara - sottolinea l'allenatore - ha dimostrato con le prestazioni di essere un giocatore importantissimo per noi, quando siamo andati a prenderlo io e Collauto eravamo gli unici a crederci, per questioni fisiche non tecniche. Possiamo dire che è una scommessa vinta, il ragazzo merita attenzioni, non lo so se potremo permetterci di perderlo o no, è normale che però per noi sia fondamentale".

Poi continua: "Nel caso succeda una cosa del genere dovremo essere in grado di sopperire, ma posso permettermi di dire che noi non possiamo perdere Caldara oggi, perdere un giocatore così a metà anno sarebbe una problematica al di là di chi si andrebbe a prendere. È il mio pensiero da allenatore però, magari il ragazzo spera che lo richiami il Milan, quella è una sua cosa personale, ma egoisticamente vorrei restasse qui, poi è chiaro che per il futuro gli auguro di tornare in certe squadre, ma non lo voglio perdere in tempi così brevi".