Calderoni sul Lecce: "Un risultato positivo potrebbe dare la svolta per il finale di stagione"

Marco Calderoni, ex terzino del Lecce che segnò nel 2019 un gol decisivo a San Siro contro il Milan, è stato intervistato questa mattina sulle colonne de L'Edicola del Sud. Il difensore, oggi al Nardò, ha parlato della situazione attuale dei pugliesi e in particolare si è concentrato sul prossimo impegno al "Via del Mare" contro il Milan, in programma sabato 8 marzo alle 18.

Le parole di Marco Calderoni sul Lecce e la gara contro il Milan: "Sicuramente è un momento delicato, dall’Udinese e da quel rigore scandaloso. Il Lecce ha perso. E le dirette concorrenti sotto hanno vinto. Ha un po’ di problemi col gol. Sabato arriva il Milan che è in crisi di risultati. Un successo contro la big ti da slancio e motivazione e un risultato positivo potrebbe dare la svolta per il finale di stagione".