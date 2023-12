Caldirola out nel pre di Monza-Genoa: in dubbio la sua presenza con il Milan

Cambio all'ultimo secondo nello schieramento di partenza del Monza in occasione della gara delle 15 contro il Genoa. Il tecnico brianzolo Raffaele Palladino, già costretto a fare a meno di Pablo Mari - con Izzo, non al meglio, che torna in panchina - modifica nuovamente la difesa.

Ha giocato Pedro Pereira dal primo minuto: il difensore portoghese ha fatto parte dello schieramento difensivo davanti al portiere Di Gregorio. Prende il posto di Luca Caldirola, che ha accusato un problema nel riscaldamento ma sarà formalmente comunque a disposizione dato che andrà in panchina. Da valutare le sue condizioni per la sfida con il Milan.