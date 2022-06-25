Calendario Serie A 2022-2023: si inizia il 13 agosto e si finisce il 4 giugno. Tutte le gare
Si riporta di seguito il calendario completo del calendario di Serie A 2022-2023:
1^ giornata - 14 agosto
FIORENTINA-CREMONESE
VERONA-NAPOLI
JUVENTUS-SASSUOLO
LAZIO-BOLOGNA
LECCE-INTER
MILAN-UDINESE
MONZA-TORINO
SALERNITANA-ROMA
SAMPDORIA-ATALANTA
SPEZIA-EMPOLI
2^ giornata - 21 agosto
ATALANTA-MILAN
BOLOGNA-VERONA
EMPOLI-FIORENTINA
INTER-SPEZIA
NAPOLI-MONZA
ROMA-CREMONESE
SAMPDORIA-JUVENTUS
SASSUOLO-LECCE
TORINO-LAZIO
UDINESE-SALERNITANA
3^ giornata - 28 agosto
CREMONESE-TORINO
FIORENTINA-NAPOLI
VERONA-ATALANTA
JUVENTUS-ROMA
LAZIO-INTER
LECCE-EMPOLI
MILAN-BOLOGNA
MONZA-UDINESE
SALERNITANA-SAMPDORIA
SPEZIA-SASSUOLO
4^ giornata -31 agosto
ATALANTA-TORINO
BOLOGNA-SALERNITANA
EMPOLI-VERONA
INTER-CREMONESE
JUVENTUS-SPEZIA
NAPOLI-LECCE
ROMA-MONZA
SAMPDORIA-LAZIO
SASSUOLO-MILAN
UDINESE-FIORENTINA
5^ giornata - 4 settembre
CREMONESE-SASSUOLO
FIORENTINA-JUVENTUS
VERONA-SAMPDORIA
LAZIO-NAPOLI
MILAN-INTER
MONZA-ATALANTA
SALERNITANA-EMPOLI
SPEZIA-BOLOGNA
TORINO-LECCE
UDINESE-ROMA
6^ giornata - 11 settembre
ATALANTA-CREMONESE
BOLOGNA-FIORENTINA
EMPOLI-ROMA
INTER-TORINO
JUVENTUS-SALERNITANA
LAZIO-VERONA
LECCE-MONZA
NAPOLI-SPEZIA
SAMPDORIA-MILAN
SASSUOLO-UDINESE
7^ giornata - 18 settembre
BOLOGNA-EMPOLI
CREMONESE-LAZIO
FIORENTINA-VERONA
MILAN-NAPOLI
MONZA-JUVENTUS
ROMA-ATALANTA
SALERNITANA-LECCE
SPEZIA-SAMPDORIA
TORINO-SASSUOLO
UDINESE-INTER
8^ giornata - 2 ottobre
ATALANTA-FIORENTINA
EMPOLI-MILAN
VERONA-UDINESE
INTER-ROMA
JUVENTUS-BOLOGNA
LAZIO-SPEZIA
LECCE-CREMONESE
NAPOLI-TORINO
SAMPDORIA-MONZA
SASSUOLO-SALERNITANA
9^ giornata - 9 ottobre
BOLOGNA-SAMPDORIA
CREMONESE-NAPOLI
FIORENTINA-LAZIO
MILAN-JUVENTUS
MONZA-SPEZIA
ROMA-LECCE
SALERNITANA-VERONA
SASSUOLO-INTER
TORINO-EMPOLI
UDINESE-ATALANTA
10^ giornata - 16 ottobre
ATALANTA-SASSUOLO
EMPOLI-MONZA
VERONA-MILAN
INTER-SALERNITANA
LAZIO-UDINESE
LECCE-FIORENTINA
NAPOLI-BOLOGNA
SAMPDORIA-ROMA
SPEZIA-CREMONESE
TORINO-JUVENTUS
11^ giornata - 23 ottobre
ATALANTA-LAZIO
BOLOGNA-LECCE
CREMONESE-SAMPDORIA
FIORENTINA-INTER
JUVENTUS-EMPOLI
MILAN-MONZA
ROMA-NAPOLI
SALERNITANA-SPEZIA
SASSUOLO-VERONA
UDINESE-TORINO
12^ giornata - 30 ottobre
CREMONESE-UDINESE
EMPOLI-ATALANTA
VERONA-ROMA
INTER-SAMPDORIA
LAZIO-SALERNITANA
LECCE-JUVENTUS
MONZA-BOLOGNA
NAPOLI-SASSUOLO
SPEZIA-FIORENTINA
TORINO-MILAN
13^ giornata - 6 novembre
ATALANTA-NAPOLI
BOLOGNA-TORINO
EMPOLI-SASSUOLO
JUVENTUS-INTER
MILAN-SPEZIA
MONZA-VERONA
ROMA-LAZIO
SALERNITANA-CREMONESE
SAMPDORIA-FIORENTINA
UDINESE-LECCE
14^ giornata - 9 novembre
CREMONESE-MILAN
FIORENTINA-SALERNITANA
VERONA-JUVENTUS
INTER-BOLOGNA
LAZIO-MONZA
LECCE-ATALANTA
NAPOLI-EMPOLI
SASSUOLO-ROMA
SPEZIA-UDINESE
TORINO-SAMPDORIA
15^ giornata - 13 novembre
ATALANTA-INTER
BOLOGNA-SASSUOLO
EMPOLI-CREMONESE
VERONA-SPEZIA
JUVENTUS-LAZIO
MILAN-FIORENTINA
MONZA-SALERNITANA
NAPOLI-UDINESE
ROMA-TORINO
SAMPDORIA-LECCE
+++SOSTA PER IL MONDIALE+++
16^ giornata - 4 gennaio
CREMONESE-JUVENTUS
FIORENTINA-MONZA
INTER-NAPOLI
LECCE-LAZIO
ROMA-BOLOGNA
SALERNITANA-MILAN
SASSUOLO-SAMPDORIA
SPEZIA-ATALANTA
TORINO-VERONA
UDINESE-EMPOLI
17^ giornata - 8 gennaio
BOLOGNA-ATALANTA
FIORENTINA-SASSUOLO
VERONA-CREMONESE
JUVENTUS-UDINESE
LAZIO-EMPOLI
MILAN-ROMA
MONZA-INTER
SALERNITANA-TORINO
SAMPDORIA-NAPOLI
SPEZIA-LECCE
18^ giornata - 15 gennaio
ATALANTA-SALERNITANA
CREMONESE-MONZA
EMPOLI-SAMPDORIA
INTER-VERONA
LECCE-MILAN
NAPOLI-JUVENTUS
ROMA-FIORENTINA
SASSUOLO-LAZIO
TORINO-SPEZIA
UDINESE-BOLOGNA
19^ giornata - 22 gennaio
BOLOGNA-CREMONESE
FIORENTINA-TORINO
VERONA-LECCE
INTER-EMPOLI
JUVENTUS-ATALANTA
LAZIO-MILAN
MONZA-SASSUOLO
SALERNITANA-NAPOLI
SAMPDORIA-UDINESE
SPEZIA-ROMA
20^ giornata - 29 gennaio
ATALANTA-SAMPDORIA
BOLOGNA-SPEZIA
CREMONESE-INTER
EMPOLI-TORINO
JUVENTUS-MONZA
LAZIO-FIORENTINA
LECCE-SALERNITANA
MILAN-SASSUOLO
NAPOLI-ROMA
UDINESE-VERONA
21^ giornata - 5 febbraio
CREMONESE-LECCE
FIORENTINA-BOLOGNA
VERONA-LAZIO
INTER-MILAN
MONZA-SAMPDORIA
ROMA-EMPOLI
SALERNITANA-JUVENTUS
SASSUOLO-ATALANTA
SPEZIA-NAPOLI
TORINO-UDINESE
22^ giornata - 12 febbraio
BOLOGNA-MONZA
EMPOLI-SPEZIA
VERONA-SALERNITANA
JUVENTUS-FIORENTINA
LAZIO-ATALANTA
LECCE-ROMA
MILAN-TORINO
NAPOLI-CREMONESE
SAMPDORIA-INTER
UDINESE-SASSUOLO
23^ giornata - 19 febbraio
ATALANTA-LECCE
FIORENTINA-EMPOLI
INTER-UDINESE
MONZA-MILAN
ROMA-VERONA
SALERNITANA-LAZIO
SAMPDORIA-BOLOGNA
SASSUOLO-NAPOLI
SPEZIA-JUVENTUS
TORINO-CREMONESE
24^ giornata - 26 febbraio
BOLOGNA-INTER
CREMONESE-ROMA
EMPOLI-NAPOLI
VERONA-FIORENTINA
JUVENTUS-TORINO
LAZIO-SAMPDORIA
LECCE-SASSUOLO
MILAN-ATALANTA
SALERNITANA-MONZA
UDINESE-SPEZIA
25^ giornata - 5 marzo
ATALANTA-UDINESE
FIORENTINA-MILAN
INTER-LECCE
MONZA-EMPOLI
NAPOLI-LAZIO
ROMA-JUVENTUS
SAMPDORIA-SALERNITANA
SASSUOLO-CREMONESE
SPEZIA-VERONA
TORINO-BOLOGNA
26^ giornata - 12 marzo
BOLOGNA-LAZIO
CREMONESE-FIORENTINA
EMPOLI-UDINESE
VERONA-MONZA
JUVENTUS-SAMPDORIA
LECCE-TORINO
MILAN-SALERNITANA
NAPOLI-ATALANTA
ROMA-SASSUOLO
SPEZIA-INTER
27^ giornata - 19 marzo
ATALANTA-EMPOLI
FIORENTINA-LECCE
INTER-JUVENTUS
LAZIO-ROMA
MONZA-CREMONESE
SALERNITANA-BOLOGNA
SAMPDORIA-VERONA
SASSUOLO-SPEZIA
TORINO-NAPOLI
UDINESE-MILAN
28^ giornata - 2 aprile
BOLOGNA-UDINESE
CREMONESE-ATALANTA
EMPOLI-LECCE
INTER-FIORENTINA
JUVENTUS-VERONA
MONZA-LAZIO
NAPOLI-MILAN
ROMA-SAMPDORIA
SASSUOLO-TORINO
SPEZIA-SALERNITANA
29^ giornata - 8 aprile
ATALANTA-BOLOGNA
FIORENTINA-SPEZIA
VERONA-SASSUOLO
LAZIO-JUVENTUS
LECCE-NAPOLI
MILAN-EMPOLI
SALERNITANA-INTER
SAMPDORIA-CREMONESE
TORINO-ROMA
UDINESE-MONZA
30^ giornata - 16 aprile
BOLOGNA-MILAN
CREMONESE-EMPOLI
FIORENTINA-ATALANTA
INTER-MONZA
LECCE-SAMPDORIA
NAPOLI-VERONA
ROMA-UDINESE
SASSUOLO-JUVENTUS
SPEZIA-LAZIO
TORINO-SALERNITANA
31^ giornata -23 aprile
ATALANTA-ROMA
EMPOLI-INTER
VERONA-BOLOGNA
JUVENTUS-NAPOLI
LAZIO-TORINO
MILAN-LECCE
MONZA-FIORENTINA
SALERNITANA-SASSUOLO
SAMPDORIA-SPEZIA
UDINESE-CREMONESE
32^ giornata -30 aprile
BOLOGNA-JUVENTUS
CREMONESE-VERONA
FIORENTINA-SAMPDORIA
INTER-LAZIO
LECCE-UDINESE
NAPOLI-SALERNITANA
ROMA-MILAN
SASSUOLO-EMPOLI
SPEZIA-MONZA
TORINO-ATALANTA
33^ giornata - 3 maggio
ATALANTA-SPEZIA
EMPOLI-BOLOGNA
VERONA-INTER
JUVENTUS-LECCE
LAZIO-SASSUOLO
MILAN-CREMONESE
MONZA-ROMA
SALERNITANA-FIORENTINA
SAMPDORIA-TORINO
UDINESE-NAPOLI
34^ giornata - 7 maggio
ATALANTA-JUVENTUS
CREMONESE-SPEZIA
EMPOLI-SALERNITANA
LECCE-VERONA
MILAN-LAZIO
NAPOLI-FIORENTINA
ROMA-INTER
SASSUOLO-BOLOGNA
TORINO-MONZA
UDINESE-SAMPDORIA
35^ giornata - 14 maggio
BOLOGNA-ROMA
FIORENTINA-UDINESE
VERONA-TORINO
INTER-SASSUOLO
JUVENTUS-CREMONESE
LAZIO-LECCE
MONZA-NAPOLI
SALERNITANA-ATALANTA
SAMPDORIA-EMPOLI
SPEZIA-MILAN
36^ giornata - 21 maggio
ATALANTA-VERONA
CREMONESE-BOLOGNA
EMPOLI-JUVENTUS
LECCE-SPEZIA
MILAN-SAMPDORIA
NAPOLI-INTER
ROMA-SALERNITANA
SASSUOLO-MONZA
TORINO-FIORENTINA
UDINESE-LAZIO
37^ giornata - 28 maggio
BOLOGNA-NAPOLI
FIORENTINA-ROMA
VERONA-EMPOLI
INTER-ATALANTA
JUVENTUS-MILAN
LAZIO-CREMONESE
MONZA-LECCE
SALERNITANA-UDINESE
SAMPDORIA-SASSUOLO
SPEZIA-TORINO
38^ GIORNATA - 4 giugno
ATALANTA-MONZA
CREMONESE-SALERNITANA
EMPOLI-LAZIO
LECCE-BOLOGNA
MILAN-VERONA
NAPOLI-SAMPDORIA
ROMA-SPEZIA
SASSUOLO-FIORENTINA
TORINO-INTER
UDINESE-JUVENTUS