Calhanoglu, assist-man della stagione rossonera: 9 passaggi decisivi effettuati

Tra i protagonisti della stagione rossonera non si può non citare Hakan Calhanoglu. Il trequartista rossonero si è distinto grazie a grandi prestazioni corredate da gol e assist. Proprio in quest'ultimo campo, i numeri del turco certificano come il 10 rossonero sia l'assist-man della stagione milanista: sono 9, infatti, gli assist serviti che lo eleggono tra i migliori passatori del campionato italiano.