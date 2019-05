Hakan Calhanoglu si è dimostrato in questa stagione un buon marcatore da trasferta. Il numero dieci milanista, infatti, ha segnato la terza rete in Serie A contro la Spal. Tutte le marcature firmate dal turco sono arrivate lontano da San Siro, in trasferta, sui campi di Bergamo, Firenze e, appunto, Ferrara.