Calhanoglu, negli ultimi 15 anni è il quarto giocatore a colpire 3 pali in una partita di A

Guardando a dati e statistiche della partita contro il Parma, c'è un particolare dato che lega Hakan Calhanoglu alla sfortuna rossonera registrata contro i ducali. Secondo quanto riporta Opta, negli ultimi 15 anni (dal 2004/05) Hakan Calhanoglu é il quarto giocatore di Serie A a colpire 3 legni nello stesso match, dopo Immobile nel 2017 (vs Bologna), Salah nel 2016 (vs Bologna) e Arturo Di Napoli nel 2005 (vs la Samp).