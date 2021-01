Calhanoglu non saltava due gare consecutive di Serie A dall'aprile 2018

Hakan Calhanoglu, bloccato dal Covid, ha dovuto saltare le due gare contro Cagliari e Atalanta, così come non potrà esserci nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il turco non saltava due sfide consecutive di Serie A dall'aprile 2018, quando restò in panchina nel match casalingo contro il Torino e poi fu indisponibile nella brutta sconfitta interna contro il Benevento.