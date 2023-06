Calori: "Se mandi via Maldini dal Milan significa che non hai rispetto per la storia"

MilanNews.it

L'ex difensore Alessandro Calori, intervistato a margine della IV edizione di the Coach Experience alla Fiera di Rimini, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com dei temi d'attualità del calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni sull'addio di Maldini al Milan: "Ormai persino fare bene non conta più niente, se mandi via Maldini dal Milan significa che non hai rispetto per la storia. Non c'è mai riconoscenza nel calcio. Paolo ha contribuito a far rivincere il campionato, ha portato i rossoneri in semifinale di Champions... Le cose romantiche nel calcio stanno ormai scomparendo, mentre l'algoritmo sta prendendo il sopravvento".