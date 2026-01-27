Calvarese: "Milan e Napoli, in totale 13 rigori contro: rappresentano il 20% dei rigori totali del campionato"

L'ex arbitro Gianluca Calvarese commenta così sul suo profilo Instagram i rigori concessi quest'anno in Serie A. Particolare focus su Milan e Napoli, le squadre che ne hanno subiti più contro:

“Il Milan è la squadra che ha subito più rigori contro in tutta la Serie A, ben 7. Subito dopo troviamo il Napoli con 6. Parliamo complessivamente di 13 rigori, che rappresentano il 20% dei rigori totali del campionato considerato che fino ad oggi ne sono stati assegnati 67. Un numero altissimo, soprattutto se pensiamo che nello scorso anno in campionato il Milan aveva chiuso con appena due rigori a favore.

Passando ai rigori a favore invece la squadra che ne ha beneficiati di più è il Pisa, con 7. Seguono Milan, Inter, Torino e Como, tutte a 5. Più indietro troviamo la Juve con 4, e proprio tra le big, le squadre che hanno beneficiato meno di rigori, sono Napoli e Roma: entrambe a quota 3”.