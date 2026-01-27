Colombo: "Se il Milan andrà in Champions, non vedo perché Modric non debba rimanere"

Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta sul canale YouTube di Milan Vibes per commentare l'attualità rossonera. Queste le sue dichiarazioni su Luka Modric e la sua nuova giovinezza in rossonero:

"Modric è una sorpresa continua, non solo per la classe, ma anche per l'umiltà, per le giocate che ha fatto ieri sera andando ad aiutare la squadra nei momenti di sofferenza, ripiegando all'indietro e aiutando nelle retrovie, quello è l'ennesimo segno di quanto questo giocatore sia un campione assoluto. Se lui starà bene resterà ancora un anno... Se il Milan andrà in Champions, non vedo perché non debba rimanere e prendere anche in Europa in mano la squadra. Comunque in un contesto del genere a 41 anni e passa, faccio più fatica a vederlo titolare inamovibile"