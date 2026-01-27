Sabatini punge Saelemaekers: "Contro la Roma mai davvero in partita, inesistente"

Sandro Sabatini, storico giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così sul proprio canale Youtube tornando a parlare di Roma-Milan. Questo un breve estratto delle sue considerazioni:

"Sembra retorica ma non lo è. Se non ci fosse stato Maignan, probabilmente il Milan non avrebbe portato a casa punti. Ciò che si è visto poi nel secondo tempo è stato sicuramente più produttivo rispetto al primo tempo opaco. Come detto prima, Maignan è stato impeccabile, anche se ha rischiato l'espulsione con quel gesto di stizza nei confronti di Colombo, che gli ha per sbaglio pestato il piede. Mi è piaciuto molto De Winter, oltre al gol. Tra i peggiori Saelemaekers, mai realmente in partita..".

LE PAROLE DI MIKE MAIGNAN POST ROMA-MILAN

"Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita. Rigore? Cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic..."