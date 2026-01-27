Dugarry: "De Zerbi ha allenato Sassuolo e Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions League”

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è finito nuovamente nel mirino delle critiche di Christophe Dugarry, ex attaccante di Milan e Marsiglia che a RMC non ha avuto peli sulla lingua:

“De Zerbi risponde alle critiche dicendo ‘sono italiano’: questo è il livello più basso di dibattito e di umiltà, è surreale. L’autostima è una qualità, ma qui siamo di fronte a un ego enorme. Ha allenato Sassuolo e Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions League”.