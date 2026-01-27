Ravezzani torna su Roma-Milan: "Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo"
MilanNews.it
Fabio Ravezzani, giornalista e noto direttore televisivo a QSVS è tornato a parlare così dell'ultima partita giocata dal Milan in campionato contro la Roma. Il duro post social di Ravezzani sulla prestazione dei rossoneri:
"Undici tiri in porta a uno. Il primo tempo del Milan è stato imbarazzante. E sarebbe interessante capire come una squadra, capace nella ripresa di giocare alla pari, se non meglio della Roma, possa essere così inerme per 45 minuti..".
