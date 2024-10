Camarda e l'esordio: "Il record mi dà orgoglio. Ora voglio vivere più notti come questa"

Ecco le prime parole di Francesco Camarda, dopo essere diventato il più giovane italiano a esordire in Champions League. L'attaccante ha parlato a Sky: "Il record mi dà molto orgoglio, sono sincero. E mi spinge a dare di più per migliorarmi e far sì che accadano più spesso notti come questa".

È il giorno più bello della tua vita, gol annullato a parte?

"Sì, assolutamente. Non trovo le parole per raccontarlo".

Sei anche un elemento importante per il Milan Futuro

"Sono le notti che sogni fin da bambino quindi è normale che titolare, 70 minuti, 15, 5, dai la vita. Per Milan Futuro, Youth League quel che viene prendo".