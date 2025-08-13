Camarda indosserà la maglia numero 22 al Lecce: venerdì prima gara ufficiale

Camarda indosserà la maglia numero 22 al Lecce: venerdì prima gara ufficialeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40News
di Francesco Finulli

Il Lecce, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato i numeri di maglia per la stagione sportiva 2025/2026. Il centravanti Francesco Camarda, in prestito dal Milan, indosserà la maglia numero 22. Il primo impegno ufficiale dei pugliesi è previsto per venerdì 15 agosto alle 20.45, al Via del Mare: avversaria la Juve Stabia per il turno preliminare di Coppa Italia. Di seguito la nota della società.

"L’U.S. Lecce comunica i numeri di maglia scelti dai calciatori per la Stagione Sportiva 2025/26:

1 Früchtl

3 Ndaba

4 Gaspar

7 Morente

8 Rafia

9 Krstović

10 Berisha

11 N’Dri

13 Pérez

14 Helgason

17 Veiga

18 Jean

19 Banda

20 Ramadani

21 Kouassi

22 Camarda

23 Sottil

25 Gallo

28 Gorter

29 Coulibaly

30 Falcone

32 Samooja

36 Marchwiński

44 Tiago Gabriel

50 Pierotti

75 Pierret

77 Kaba

80 Kovac

88 Penev

93 Maleh"