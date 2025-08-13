Camarda indosserà la maglia numero 22 al Lecce: venerdì prima gara ufficiale
Il Lecce, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato i numeri di maglia per la stagione sportiva 2025/2026. Il centravanti Francesco Camarda, in prestito dal Milan, indosserà la maglia numero 22. Il primo impegno ufficiale dei pugliesi è previsto per venerdì 15 agosto alle 20.45, al Via del Mare: avversaria la Juve Stabia per il turno preliminare di Coppa Italia. Di seguito la nota della società.
"L’U.S. Lecce comunica i numeri di maglia scelti dai calciatori per la Stagione Sportiva 2025/26:
1 Früchtl
3 Ndaba
4 Gaspar
7 Morente
8 Rafia
9 Krstović
10 Berisha
11 N’Dri
13 Pérez
14 Helgason
17 Veiga
18 Jean
19 Banda
20 Ramadani
21 Kouassi
22 Camarda
23 Sottil
25 Gallo
28 Gorter
29 Coulibaly
30 Falcone
32 Samooja
36 Marchwiński
44 Tiago Gabriel
50 Pierotti
75 Pierret
77 Kaba
80 Kovac
88 Penev
93 Maleh"
