Cambia lo stadio della Supercoppa italiana: si giocherà all’Al-Awwal Park

Cambia lo stadio della Supercoppa italiana. La Lega Serie A nelle scorse settimane ha ufficializzato le date e gli orari delle sfide valide per la Final Four della Supercoppa italiana 2024/25, che verdanno Milan, Juventus ed Atalanta contendere il titolo all'Inter campione in carica.

Come nella scorsa stagione, anche in quest'occasione la EA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia Saudita, e prevede il formato con due semifinali e una finale da disputarsi nel giro di cinque giorni. Rispetto alle comunicazioni degli scorsi giorni, però, c'è una novità importante. Le final four della Supercoppa italiana 2024/24 non si disputeranno più nell’innovativa “Kingdom Arena”, bensì all’Al-Awwal Park, lo stadio dell’Università Re Sa’ud che ha già ospitato la Supercoppa italiana nella scorsa edizione.