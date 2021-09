Cambiasso: "Il Milan ha pagato l'alto ritmo del Liverpool, poi ha preso le misure"

Esteban Cambiasso, ha parlato all'intervallo di Liverpool-Milan, analizzando il primo tempo dei rossoneri: “Il Milan ha pagato il fatto che il Liverpool è una squadra che si conosce da tempo e che gioca ad un ritmo più veloce. Poi ha preso le misure, ha capito che c’erano degli spazi e li è riuscito a pareggiare e subito dopo a segnare un altro gol. Maignan è stato bravo in occasione del rigore ma anche sulla respinta, su cui non dovrebbe arrivare il giocatore avversario. Ha fatto tre buone parate ma ha anche guidato i tempi del Milan, capendo che la squadra era in difficoltà. Avere questo da parte di un portiere ti dà sicurezza. Se passi la prima linea ci sono per forza degli spazi. Il Milan ha dei giocatori di qualità come Rebic, che ha sfruttato sempre la linea del fuorigioco e ha approfittato delle poche disattenzioni della difesa”