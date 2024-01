Cambiato l'arbitro di Verona-Inter: Piccinini out, dirige Fabbri

Hellas Verona FC comunica la variazione della designazione arbitrale per il match Inter-Hellas Verona, valido per la 19a giornata della Serie A TIM 2023/24, e in programma sabato 6 gennaio alle ore 12.30, allo stadio 'Giuseppe Meazza'.

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)

Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Alessandro Cipressa (Sez. AIA di Lecce)

IV uomo: Matteo Gualtieri (Sez. AIA di Asti)

VAR: Luigi Nasca (Sez. AIA di Bari)

AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Sez. AIA di Castellammare di Stabia)

Di seguito l'elenco completo delle designazioni della 19^ giornata di Serie A:

Bologna-Genoa - Venerdì 05/01 H. 20.45

Colombo

Carbone – Giallatini

Iv: Tremolada

Var: Abbattista

Avar: Di Bello

Inter-Hellas Verona - Sabato 06/01 H.12.30

Fabbri

Rossi L. – Cipressa

Iv: Gualtieri

Var: Nasca

Avar: Di Vuolo

Frosinone-Monza - Sabato 06/01 H.15.00

Ferrieri Caputi

Rossi C. – Affatato

Iv: Marinelli

Var: Maggioni

Avar: Paterna