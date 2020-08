Cambio di nazionale, idea cambio regolamento per la FIFA

Tra le possibili modifiche nel mondo del calcio, la FIFA sta valutando la possibilità di cambiare il passaggio da una selezione all'altra in base a determinati requisiti. In questo senso, il massimo organo del calcio internazionale avrebbe messo al vaglio l'ipotesi che se un giocatore che non abbia ancora compiuto ventuno anni e che non abbia difeso un paese per più di tre partite, potrà scegliere una seconda bandiera a meno che le precedenti presenze non siano ascrivibili ad un mondiale o ad un europeo e che l'ultima convocazione risalga almeno a tre anni prima.