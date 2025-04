Cannavaro esonerato: in Champions League ha guidato la Dinamo in due partite perdendo 3-0 contro l'Arsenal e vincendo 2-1 con il Milan

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Fabio Cannavaro non è più l'allenatore della Dinamo Zagabria. Con una nota sui propri social il club croato ha comunicato l'esonero del tecnico, che paga lo scarso rendimento della squadra, reduce dalla sconfitta per 3-0 in campionato contro l'Istra. Arrivato alla Dinamo Zagabria a fine dicembre 2024, Cannavaro ha messo insieme 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte e attualmente in classifica è a -8 dalla capolista Hajduk Spalato, squadra allenata da Rino Gattuso. In Champions League ha guidato la Dinamo in due partite della 'fase campionato', perdendo 3-0 contro l'Arsenal e vincendo 2-1 con il Milan. (ANSA).