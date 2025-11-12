Cannavaro: "Gattuso ha l'esperienza giusta per portarci al Mondiale"

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Un Pallone d'Oro e Campione del Mondo che si racconta in un contesto inedito. In occasione delle riprese di "AperiTotti", nuovo format di Betsson.Sport, Fabio Cannavaro si è concesso ai microfoni della piattaforma di infotainment. L'ex capitano della Nazionale ha toccato temi attuali, dal suo difensore preferito in maglia azzurra fino alle speranze per i playoff mondiali, con un augurio speciale al Ct Rino Gattuso. Interrogato sul difensore che più lo colpisce nell'attuale panorama azzurro, Cannavaro non ha dubbi e indica un nome specifico: «Il difensore che mi piace più della nazionale attuale è Buongiorno», ha dichiarato l'ex numero 5. «Perché è un ragazzo che oltre ad avere delle qualità in possesso è sempre molto concentrato. E questo per me per un difensore è fondamentale». L'analisi di Cannavaro si è poi spostata sulla decisiva sfida dei playoff per la qualificazione ai Mondiali.

L'ex capitano ha espresso piena fiducia nel Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso: «In vista dei playoff non mi sento di dare nessun consiglio a Rino», ha commentato. «Ha dimostrato di avere l'esperienza giusta, ha vissuto un po' ovunque, ha lavorato con tante squadre diverse e ha sicuramente l'esperienza giusta per poterci portare al Mondiale». L'ex difensore ha anche offerto una riflessione sulla gestione dello spogliatoio, ricordando la sua esperienza da capitano: «Gestire un gruppo di campioni è difficile ma allo stesso tempo facile... i problemi vengono fuori quando le cose vanno male». Ricordando poi la trionfale cavalcata del 2006: «Durante il mondiale io fui fortunato perché le cose andarono sempre benissimo». L'intervista si inserisce nel più ampio progetto di Betsson.Sport, che continua a consolidare la sua presenza nel panorama sportivo italiano creando contenuti esclusivi e di valore con le più grandi leggende e i protagonisti dello sport. (ANSA).