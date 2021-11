Cannavaro: "La Serie A dei miei tempi era superiore come qualità all'attuale Premier"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata per il The Sun, Fabio Cannavaro, ex calciatore fra le altre di Parma, Inter e Juventus, ha parlato anche dell’alto livello che la Serie A aveva fra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Cannavaro ha detto: “Quella Serie A era la migliore. Ogni squadra aveva dei top players, c'erano sette-otto club coi calciatori più forti al mondo. Anche quando affrontavi le cosiddette piccole, ti imbattevi in calciatori delle loro Nazionali. Oggi in Premier League ci sono giocatori d'élite e grandi allenatori, ma in termini di qualità delle rose quella Serie A era superiore”.