Canovi: "Al Milan all’inizio i tifosi non erano felici neanche di Pioli"

“Quella di giovedì è stata la più brutta Italia che abbia mai visto negli ultimi trent’anni. Quando un avversario ti umilia come ha fatto la Spagna reagisci, magari con dei falli di frustrazione, e invece niente… “. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.

La partita contro l’Albania ha illuso?

“Beh, non ha mica giocato una partita strepitosa. È stata una partita normale. L’Albania non è una grande Nazionale. Il nome dell’allenatore - Spalletti - ci ha fatto pensare chissà cosa. Invece non è che abbia la bacchetta magica”.

Lunedi c’è la Croazia. Come la vede?

“Male”.

E il Milan? Fonseca non scalda…

“Al Milan all’inizio non erano felici neanche di Pioli. A Roma Fonseca l’ho visto far giocare bene la squadra. I tifosi difficilmente sono contenti all’inizio quando non arrivano un nome altisonante. Il giudizio lo darà il campo”.