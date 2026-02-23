Caos Var e altri punti persi con le piccole: il Milan e una delusione doppia

di Federico Calabrese

Brutta sconfitta per il Milan, che perde 1-0 contro il Parma e vede allungare l'Inter in testa alla classifica. Una delusione doppia, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con il Diavolo che interrompe anche la striscia di imbattibilità che durava da 24 partite.

Altri punti persi contro una piccola, altro caos Var con le ennesime polemiche stagionali. Al Milan va tutto storto, compresa la serata sfortunata di Loftus-Cheek. Adesso bisogna guardare avanti, l'ultimo obiettivo per provare ad accorciare è proprio il derby contro l'Inter.