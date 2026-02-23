Caos Var e altri punti persi con le piccole: il Milan e una delusione doppia
MilanNews.it
Brutta sconfitta per il Milan, che perde 1-0 contro il Parma e vede allungare l'Inter in testa alla classifica. Una delusione doppia, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con il Diavolo che interrompe anche la striscia di imbattibilità che durava da 24 partite.
Altri punti persi contro una piccola, altro caos Var con le ennesime polemiche stagionali. Al Milan va tutto storto, compresa la serata sfortunata di Loftus-Cheek. Adesso bisogna guardare avanti, l'ultimo obiettivo per provare ad accorciare è proprio il derby contro l'Inter.
Pubblicità
News
Il Milan cavia del protocollo Var. Addio scudetto: adesso fateci vedere qualcosa di diversodi Pietro Mazzara
Le più lette
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
Primo Piano
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com