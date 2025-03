Capdevila: "Impressionato da San Siro. Non riuscivi neanche a parlare con i tuoi compagni"

vedi letture

Joan Capdevila, ex difensore di Deportivo La Coruna, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha raccontato delle tre volte in cui ha giocato a San Siro contro il Milan, ammettendo anche di essersi tuffato in occasione di un calcio di rigore concesso agli spagnoli contro i rossoneri (13 marzo 2001, 1-1 il risultato finale): "San Siro? Ci ho giocato tre volte, lo amo. Mi sono sempre divertito: ho affrontato tutte e tre le volte il Milan. Forse il fatto che li abbiamo eliminati ha aiutato il mio dolce ricordo… ma è uno stadio che mi ha impressionato: per il calcio, per i tifosi, per l’ambiente e per come si animava.

In una partita di Champions League ci hanno assegnato un calcio di rigore. L’ho subito io ma lo ammetto: 'piscinazo'. Oggi con il VAR non lo avrebbero mai dato! Djalminha ha preso il pallone e mi ha detto: ‘Joan, ora gli faccio il panenka’. E io: ‘No, ma lo vedi dove siamo?! Siamo 0-0 contro il Milan e manca poco’. Inutile dire che ha comunque calciato con il panenka e ha segnato. Siamo andati alla bandierina a festeggiare e ci è arrivato di tutto: telefonini, monete, di tutto. L’ambiente di San Siro era così: non riuscivi neanche a parlare con i tuoi compagni".