Capello: "Come vedo Fonseca al Milan? Aspettiamo la campagna acquisti"

vedi letture

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Real Madrid, Juventus, Milan, Roma, Inghilterra e Russia, ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, al Festival della Serie A a Parma, partendo dal panel dedicato a lui, Sacchi e Ranieri chiamato Legendary Coach:

Il Milan con Fonseca come lo vede?

"Adesso non si possono fare previsioni, il Napoli ha preso Conte, ma bisogna vedere che giocatori avrà a disposizione. Puoi essere anche il più bravo al mondo, ma se non hai giocatori... Faccio l'esempio della finale di Champions: se le tre occasioni che ha avuto il Dortmund le aveva il Real pensate che il punteggio rimanesse quello di 0-0? Aspettiamo la campagna acquisti delle varie squadre".

Che pensa di Italiano al Bologna e Palladino alla Fiorentina?

"Bisogna vedere chi compra il Bologna, chi vende... Aspettiamo. Sono delle scommesse: Palladino ha fatto bene due anni al Monza, Italiano ha fatto due finali europee. Mi sembrano delle scelte ponderate, ma aspettiamo".