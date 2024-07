Capello conferma la bontà degli eventuali acquisti Fofana e Pavlovic

Fabio Capello analizza il mercato del Milan. La formazione di via Aldo Rossi sta per mettere a segno due innesti in vista della prossima stagione. In difesa dovrebbe arrivare Strahinja Pavlovic, giocatore di proprietà del Salisburgo, mentre a centrocampo potrebbe prendere sempre più quota l'ipotesi Youssouf Fofana che invece veste la maglia del Monaco. Nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero dell'era Berlusconi si è così espresso:

"Se il Milan prenderà Pavlovic e Fofana - ha esordito il tecnico parlando dei possibili acquisti - metterà a segno due colpi importanti che si aggiungeranno a un attaccante come Morata, capace di far gol con una certa continuità, ma anche di dare una mano in fase di non possesso. Oltre a inserire i nuovi acquisti, Fonseca dovrà però trovare quell’equilibrio tattico che è mancato lo scorso anno quando, ogni volta che i rossoneri perdevano palla, gli avversari erano pericolosi o addirittura segnavano.

Leao - ha concluso Fabio Capello concentrandosi sull'attaccante portoghese - è un grande giocatore con il pallone tra i piedi, ma copre poco quando sono gli altri ad attaccare e i compagni in qualche modo sono chiamati a sopperire. Ecco perché Fofana farebbe davvero comodo".