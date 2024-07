Capello: "Davids al Milan non ingranava, ma era chiaro che fosse un grande centrocampista"

"Mi sarei stupito di vedere Del Piero alla Roma o Totti alla Juventus. Qualsiasi altro scambio non mi sorprenderebbe". Parola di Fabio Capello, che ha vinto lo scudetto con la Roma e poi è volato a Torino sulla panchina della Juventus, dopo aver già fatto lo stesso percorso anche da calciatore. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha parlato dei possibili incroci di mercato tra i due club: "Più complicato andare dalla Roma alla Juve, è questione di pressioni. A Torino vincere è un fatto normale".

Thiago Motta vorrebbe puntare su Soulé, ma di fronte a un'offerta importante potrebbe essere sacrificato. "Io preferisco i giocatori di qualità, di inventiva. Ci penserei bene prima di cedere uno come Soulé e comunque eviterei di darlo alla Roma, o in Italia in generale. Lo dico per esperienza, io ci sono già passato".

Capello fa quindi riferimento alla cessione di Edgar Davids, meteora al Milan e poi grandissimo protagonista proprio con la maglia della Juventus: "In rossonero non ingranava, ma era chiaro che fosse un grande centrocampista. Lo sapevamo tutti e proprio per questo volevamo cederlo all'estero, non in Serie A. Alla fine, però, è andato alla Juventus e ha fatto la differenza: il rimpianto è stato doppio".