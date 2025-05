Capello: "Donnarumma ha lasciato male il Milan, non da persona corretta"

vedi letture

Fabio Capello ex allenatore e attuale opinionista, ha così commentato a SkySport le parole di Zvonimir Boban ("Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti? Non lo so. È una storia molto dolorosa quella di Donnarumma, una storia molto poco dignitosa. Non voglio addossare le colpe a un ragazzo che aveva 20 anni, ma ci ragioni anche tu, pensi al tuo club e a quei colori che hai indossato per tanti anni, i colori di un club che ti ha formato. Lasciare così è stato per me quasi imperdonabile. Detto ciò, è un fenomeno ed è stato sempre un predestinato. È bello comunque vederlo parare così perché è italiano e io come croato amo tanto l'Italia, questa terra. Donnarumma fa parte dei grandi successi mondiali italiani. È un portiere fenomenale e speriamo che continui così") su Gigio Donnarumma:

“Sono d’accordo su tutto quello che ha detto Zvone. Ha lasciato male il Milan, non da persona corretta. Però come giocatore è tanta roba: vive le partite con attenzione e ha capacità acrobatiche notevoli”.